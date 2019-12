Juventus : Cristiano Ronaldo chambré, Gareth Bale est dans le coup

Dans : Serie A.

Coéquipiers pendant cinq ans au Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale n’étaient pas les meilleurs amis du monde.

S’ils n’ont jamais fait part de leurs désaccords en public, le Portugais n’avait pas apprécié de voir le Real Madrid dépenser plus d’argent dans le transfert du Gallois que dans le sien. Et le quintuple Ballon d’Or ne goûtait guère la préférence de Florentino Pérez pour le gaucher, ce qui aurait été l’un des arguments débouchant sur son départ à l’été 2018. A l’heure où Gareth Bale se perd avec une saison décevante au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a en tout cas beaucoup fait sourire avec son retour à l’entrainement du côté de la Juventus Turin.



Après des vacances dans les pays du Golfe et quelques prix récoltés pour ses performances au sein des Dubai Globe Soccer Awards, le Portugais est revenu en Italie avec une coupe de cheveux inédite. Des cheveux courts sur les côtés et une petite couette au-dessus de la tête, et CR7 s’est transformé en Gareth Bale pour les moqueurs des réseaux sociaux, qui en ont profité pour préciser qu’il serait bien que Cristiano Ronaldo ne s’inspire pas du Gallois en ce qui concerne son niveau de jeu ou son implication à l’entrainement…