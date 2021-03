Juventus : Alerte rouge, Cristiano Ronaldo veut partir

Dans : Serie A.

Même s’il n’a pas marqué cette semaine contre le FC Porto, Cristiano Ronaldo demeure un incroyable buteur du haut de ses 36 ans.

L’attaquant portugais va toutefois connaitre une troisième saison consécutive avec un échec prématuré en Ligue des Champions, et pour celui qui était parti en brandissant le trophée une dernière fois avec le Real Madrid, ce n’est pas concevable. Les éliminations face à l’Ajax Amsterdam, l’Olympique Lyonnais, puis désormais le FC Porto, ont totalement dégoûté la superstar portugaise, pour qui l’avenir ne se dessine plus dans le Piémont. Selon L’Equipe, CR7 se sent un peu trop seul pour essayer de pousser l’équipe à performer en Europe, et a décidé de partir à la fin de la saison. Les éventuelles discussions pour prolonger son contrat sont restées lettre morte, et son salaire encombrant dérange même les dirigeants de la Juventus. Malgré l’échec européen et la course pour le Scudetto qui se trouve assez mal embarquée, Andrea Pirlo a reçu l’appui de ses dirigeants pour construire l’équipe dans les années à venir, et Cristiano Ronaldo a pris cela comme un signal qui lui était défavorable.

Seul problème, l’ancien de Manchester United et du Real Madrid va avoir du mal à se trouver un point de chute sans faire des efforts sur le plan économique, surtout qu'il va devoir faire l'objet d'un transfert avec encore un an de contrat. La crise sanitaire ne permet pas de continuer à payer 31 ME par an un joueur de 36 ans, aussi doué soit-il. Malgré son efficacité, avec 92 buts marqués en 121 matchs sous le maillot turinois, l’idée sera de savoir qui est capable de le recruter tout en lui garantissant une place de choix dans un effectif désireux de briller en Europe. Le PSG a récemment été évoqué, notamment en raison de la bonne entente entre son agent Jorge Mendes, et Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG. Comme dans le cas de Lionel Messi, cela dépendra très certainement des décisions de Neymar et de Kylian Mbappé au sujet de leur avenir. Des dossiers prioritaires aux yeux du PSG.