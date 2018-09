Juve : L’UEFA, le Real, Modric… Cristiano Ronaldo sent le complot

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Sévèrement expulsé contre le FC Valence (0-2) mercredi en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a du mal à digérer cet épisode.

L’attaquant de la Juventus Turin, accusé d’avoir tiré les cheveux de Jeison Murillo, a quitté la pelouse de Mestalla en larmes. Mais plus que de la tristesse, c’est un sentiment de colère et d’injustice que ressent le clan portugais. « Honte au football... Justice sera faite... Ils veulent détruire mon frère, mais Dieu ne dort jamais... Honteux », a lâché la sœur du Bianconero Katia Aveiro sur Instagram.

Et l’on ne parle pas d’une simple réaction à chaud. Deux jours plus tard, La Reppublica affirme que cette publication résume parfaitement l’état d’esprit de Cristiano Ronaldo. L’ancien Merengue se sent victime d’un énorme complot de l’UEFA. Selon lui, tout aurait commencé lorsque l’instance a décerné le prix du joueur de l’année à Luka Modric. Puis le carton rouge est venu confirmer sa théorie.

Une vengeance du Real ?

Mais pourquoi un tel acharnement ? Toujours dans l’esprit de CR7, il pourrait s’agir d’un service de l’UEFA pour le président du Real Madrid Florentino Pérez, décrit comme revanchard. Ce traitement peut aussi venir de la jalousie ou d’une volonté de supprimer l’immunité de Cristiano Ronaldo. Si la commission de discipline lui inflige plus d’un match de suspension jeudi, le quintuple Ballon d’Or sera d’autant plus parano…