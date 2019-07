Juve : Déjà bluffé par Rabiot, Sarri annonce un futur crack

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Arrivé libre cet été, Adrien Rabiot devra lutter pour s’installer dans le onze de la Juventus Turin.

En tant que milieu relayeur, avec une préférence pour l’axe gauche, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain va encore se retrouver en concurrence avec Blaise Matuidi, mais pas seulement. Car contrairement à ses années parisiennes, « le Duc » semble prêt à sortir de sa zone de confort et à évoluer un cran plus bas. La preuve, Rabiot a été placé devant la défense lors du match amical contre l’Inter Milan (1-1, 4-3 t.a.b.). Et sa performance a impressionné l’entraîneur Maurizio Sarri.

« Pendant le match, il a également évolué au poste de milieu axial et l’a plutôt bien fait. Il m’a surpris, a commenté le nouveau coach de la Juve. C’est un garçon qui a très peu joué en 2019 et qui possède une énorme marge de progression. » Mis à l’écart pendant toute la deuxième partie de saison, Rabiot aura besoin de temps pour atteindre une bonne condition physique. Mais le néo-Turinois a déjà tapé dans l’oeil du technicien italien.