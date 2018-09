Juve : Cristiano Ronaldo galère en Italie, Mancini dévoile pourquoi

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Alors que Cristiano Ronaldo est resté muet depuis son arrivée en Serie A, Roberto Mancini a tenté d'expliquer cette nouvelle inefficacité chronique de l'ancien du Real Madrid.

270 minutes de jeu, et toujours zéro but pour Cristiano Ronaldo avec la Juve. Si son équipe a réalisé un carton plein en championnat, avec trois victoires en autant de journées, ce qui la place en tête avec deux unités d'avance, la star portugaise n'a pas encore fait trembler les filets en Italie. Pour cela, il devra attendre la fin du mois de septembre, vu que la trêve internationale reprend ses droits pendant deux semaines. Absent de sa sélection, dans l'objectif de privilégier son nouveau club, CR7 va donc en profiter pour travailler son adaptation au jeu italien, qui ne lui est pas forcément très favorable, selon Roberto Mancini.

« Il y a des moments où les choses ne vont tout simplement pas. Ronaldo a marqué quelques buts dans sa carrière et je ne pense pas qu’il aura un problème à en marquer à nouveau. C’est un moment difficile, il ne tourne pas bien, mais c’est aussi normal pour un attaquant. CR7 fondamental pour attirer les défenseurs ? C’est toute l’équipe qui doit le faire. Les adversaires défendent en nombre dans leur propre moitié de terrain et cela conduit Ronaldo à ne pas trouver tous les espaces qu’il avait en Espagne. En Liga, vous jouez un autre type de football », a détaillé, sur la télévision italienne, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, qui réclame donc de la patience au public turinois. Mais Cristiano Ronaldo devra tout de même mettre fin à sa disette au plus vite pour faire enfin l'unanimité dans sa nouvelle maison.