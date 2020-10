Juve : Cristiano Ronaldo donne la leçon à Adrien Rabiot

Dans : Serie A.

Que ce soit avec le maillot de la Juventus Turin ou de l’équipe de France, Adrien Rabiot affiche un joli visage en ce début de saison 2020-2021.

Il y a quelques mois encore, Adrien Rabiot était une sorte de paria. À la Juventus, où il cirait le banc des remplaçants, mais aussi et surtout chez les Bleus, où il était écarté par Didier Deschamps pour avoir refusé une place de réserviste avant la Coupe du Monde 2018. Sauf que depuis la reprise du foot européen, le milieu de terrain a changé de dimension en s’imposant comme un titulaire régulier à Turin, avant de réintégrer le groupe France depuis septembre dernier. Titulaire contre le Portugal (0-0) et la Croatie (2-1) en Ligue des Nations ces derniers jours, l’ancien du PSG s’impose peu à peu dans l’esprit de Deschamps, comme dans celui de Pirlo à la Juve. Une progression que le joueur de 25 ans met sur le compte de l’exigence italienne, et surtout celle de Cristiano Ronaldo.

« À la Juventus, notre objectif est de ramener le 10e Scudetto de suite à la maison. Mais bien sûr que sur le plan européen, ramener cette Ligue des Champions, ça serait bien. Cristiano Ronaldo ? C’est une source d’inspiration. Ce qu’il fait à 35 ans, c’est très fort. En termes de travail, CR7, c’est le meilleur ! L’équipe de France ? Pour l’instant, l’objectif c’est d’être rappelé à chaque rassemblement. À plus long terme, bien sûr que l’objectif c’est d’être dans le groupe pour l’Euro 2021. Je n’ai pas de regret d’avoir passé deux ans et demi loin des Bleus. Je suis passé au-delà, le principal c’est le présent et le futur », a avoué, sur Téléfoot, Rabiot, qui progresse chaque jour aux côtés du quintuple Ballon d’Or. Une bonne nouvelle pour la Juventus et la France, deux équipes qui auront bien besoin du talent du gaucher cette saison.