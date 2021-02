Juve : Adrien Rabiot, la solution miracle contre la crise

Dans : Serie A.

Régulièrement aligné par Andrea Pirlo à la Juventus Turin, le Français Adrien Rabiot donne entière satisfaction à son entraîneur. Mais la Juventus Turin envisage tout de même de transférer son milieu de terrain l’été prochain pour des raisons économiques.

Depuis quelques mois, on entend beaucoup moins parler d’Adrien Rabiot dans les médias. Et c’est plutôt bon signe. L’époque où le Français était critiqué à ses débuts en Italie semble lointaine et surtout, plus aucune polémique ne vient perturber son évolution. Résultat, le milieu de terrain de la Juventus Turin, pas forcément titulaire indiscutable, a quand même toute la confiance de son entraîneur Andrea Pirlo. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain possède une place importante dans l’effectif et dans les rotations du technicien. Une situation qui semble plaire au sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps.

Seulement voilà, le champion d’Italie pourrait quand même se séparer d’Adrien Rabiot pendant le prochain mercato estival. Rien à voir avec son rendement sur le terrain. La Juventus Turin se souvient simplement que l’international tricolore était arrivé libre à l’été 2019 et qu’une énorme plus-value est donc possible. Autre paramètre à prendre en compte, « le Duc » avait négocié un salaire très confortable à sa signature. Compte tenu du contexte économique et sanitaire, sa vente pourrait représenter une belle affaire pour la Vieille Dame qui, selon Tuttomercatoweb, a pu constater la belle cote d’Adrien Rabiot sur le marché des transferts. Plusieurs clubs européens seraient effectivement à l’affût et plus particulièrement en Angleterre. Rien n’est décidé pour le moment, la Juve ayant décidé de faire le point à la fin de la saison.