Italie : Un 20-0 qui donne une sale image du football italien

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Voilà un match qui rentre dans l’histoire du football professionnel italien, et ce n’est pas vraiment un fait de gloire.

Empêtré dans des graves problèmes financiers, le club de l’AS Pro Piacenza 1919 avait tout de même été admis en Serie C (troisième division) malgré des problèmes économiques pour payer les salaires des joueurs en début de saison. Déjà forfait à trois reprises après le départ de nombreux joueurs impayés au mois de janvier, le second club de Piacenza s’exposait à un forfait général en cas de nouvelle absence au coup d’envoi. Ce forfait général entrainerait la perte des primes de la Ligue et l’argent des sponsors.

Résultat, les dirigeants n’ont rien trouvé de mieux que d’aligner huit joueurs, le minimum pour éviter le forfait. Des éléments de moins de 20 ans qui ont logiquement explosé face à la formation de Cuneo, pourtant en bas de tableau, et qui menait 16-0 à la mi-temps. Ensuite, les choses se sont calmées, probablement par pitié, avec un score final de 20-0 qui met en lumière l’absence de contrôle financier à l’égard de certains clubs italiens. Avec des conséquences assez tristes.