Ital : Cagliari s'excuse avec classe auprès de Matuidi

Blaise Matuidi a fait part de sa désolation après avoir fait l'objet samedi d'injures racistes lors du match joué et gagné par la Juventus à Cagliari. Ce dimanche après-midi, le club sarde a présenté ses excuses, en français, au milieu de terrain de la Vieille Dame. « Tu es un joueur énorme. Exemple pour les jeunes. Nous désirons nous excuser avec toi si tu as été insulté à la Sardegna Arena pour la couleur de ta peau. Le racisme n'a rien à voir avec le peuple sarde. Seulement l'ignorance peut expliquer certains comportements. Respect. », a écrit, via Twitter, le club de Cagliari, décidé à ne pas laisser ternir son image par quelques supporters stupides.