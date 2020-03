Ita : Zlatan Ibrahimovic et l'AC Milan, triste fin de l'histoire ?

Dans : Serie A.

Rentré en Suède pendant cette pause imposée, Zlatan Ibrahimovic pourrait prendre sa retraite définitive après son passage de quelques mois à l'AC Milan.

En signant cet hiver à l’AC Milan, après avoir quitté les Etats-Unis, Zlatan Ibrahimovic pensait vraisemblablement vivre une très belle aventure. Mais l’épidémie de coronavirus a renvoyé tout le monde à la maison, la capitale lombarde étant lourdement frappée par cette maladie. Milanello ayant fermé ses portes, le buteur suédois est donc rentré rapidement dans son pays en attendant de savoir ce que les clubs de Serie A vont décider pour la suite de cette saison. Ce mercredi, alors que l’hypothèse de voir le Championnat 2019-2020 ne pas reprendre prend du volume, la Gazzetta dello Sport affirme que Zlatan Ibrahimovic est, lui, proche de la sortie.

Revenu à l’AC Milan à la demande de Paolo Maldini et Zvonimir Boban, Zlatan Ibrahimovic a assisté sans rien dire au limogeage de ce dernier, mais les choix des propriétaires du club italien l’auraient incité à réfléchir à la suite de sa carrière, alors qu'une prolongation était envisagée et faisait même l'objet d'une option. L’ancien attaquant du PSG semble désormais vouloir en rester-là, le média sportif italien affirmant même que Zlatan Ibrahimovic envisage de travailler avec Mino Raiola, son agent, dans un rôle de conseiller. Avant que ce choix ne soit officiel, il faut d'abord savoir si l'attaquant de 38 ans aura l'occasion de fouler une dernière les pelouses italiennes, ou si l'histoire se sera terminée à cause d'un sale virus.