Ita : Zinedine Zidane futur entraîneur de la Juventus ? Il y croit dur comme fer

Dans : Serie A, Foot Europeen.

En fâcheuse position en Ligue des champions après sa défaite 2-0 mercredi soir à Madrid face à l'Atlético, la Juventus devra se dépasser pour renverser la situation dans trois semaines en Italie. Même si tout est possible quand on a Cristiano Ronaldo dans son effectif, Massimiliano Allegri commence à avoir les oreilles qui sifflent, le technicien italien étant accusé par certains de briller en Italie, mais de ne jamais aller au bout en C1. Si en Angleterre, on affirme que des contacts ont déjà été pris entre la Vieille Dame et Maurizio Saari, sur le départ de Chelsea, Christophe Dugarry affirme lui que les dirigeants de la Juventus pourraient faire appel à un ancien de la maison, et quel ancien, puisqu'il s'agit de Zinedine Zidane.

Proche de Zizou, le consultant de RMC annonce un scénario possible.« A la Juventus Turin, les dirigeants ont investi beaucoup d’argent au mercato. Je pense que cela va très mal passer s’ils se font éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et que tu peux voir Zizou débarquer l’année prochaine. Ils ont fait deux finales en quatre ans, ils n’ont pas le droit d’échouer maintenant », a prévenu Christophe Dugarry, persuadé que Zinedine Zidane dira oui à la Juve si le club du Piémont le contacte.