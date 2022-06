Ita : Une finale pour le titre en cas d'égalité

Finie la différence de buts particulière en vigueur entre deux candidats au titre en Italie, le sacre se jouera désormais sur 90 minutes.

Fin mai dernier, le Milan AC avait remporté le Scudetto en ayant le même nombre de points que l'Inter. Les Rossoneri avait été sacrés grâce à de meilleurs résultats dans les confrontations directes face aux Nerazzuri. Un scénario qui ne sera pas répété à l'avenir. La Fédération italienne a décidé qu'en cas d'égalité entre deux équipes pour le titre, un match aurait lieu entre les deux formations sur 90 minutes. Si match nul, une séance de tirs aux buts aurait directement lieu. Si trois équipes devaient finir à égalité en tête, les confrontations seraient cette fois-ci regardées...pour désigner deux équipes finalistes pour la fameuse finale. Le lieu de cette confrontation n'a pas encore été précisé.

The FIGC has approved changes to the Serie A format, so from the 2022-23 season there could be a Scudetto play-off https://t.co/5AJkDIupk3 #SerieA #SerieATIM #Calcio