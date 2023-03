Ita : SDF, le père de Moise Kean l’appelle à l’aide

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Deux ans après son dernier appel à l’aide, Biorou Jean Kean, père de Moise Kean, a envoyé un nouveau message à son fils. Le proche de l’attaquant de la Juventus Turin se dit à la rue et tente de joindre l’ancien Parisien par tous les moyens.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2021, la carrière de Moise Kean n’a pas vraiment évolué. L’attaquant de la Juventus Turin, dont le prêt avec obligation d’achat vient d’aboutir à un transfert définitif en provenance d’Everton, vit une saison plutôt mitigée. Le sélectionneur italien Roberto Mancini ne l’a pas convoqué pour le rassemblement en cours. Preuve que l’avant-centre ne traverse pas sa meilleure période.

Et pour ne rien arranger, son père, qui l’avait déjà supplié via la presse en novembre 2020, lui a lancé un nouvel appel à l’aide pour des raisons financières. « Moise est vraiment mon fils, mais je ne sais rien de lui, a regretté Biorou Jean Kean, interrogé par Juvenews.eu. J'ai essayé de parler avec la Juventus, à l'époque j'étais allé voir le vice-président Pavel Nedved, mais il n'y a pas eu de suite après cette conversation. Je suis sans abri depuis plus d'un mois. »

Le silence de Moise Kean

« Je n'ai pas l'intention de donner à qui que ce soit des informations sur mon fils, ni aux journalistes ni au club. Personne ne s'est jamais inquiété pour moi, je ne vais pas commencer à le faire pour les autres, a-t-il poursuivi. Je suis actuellement à la rue, je dois penser à moi et trouver un toit, et non donner des informations et des jugements sur quelqu'un mieux loti que moi. Le maire de Fossano connaît mes difficultés et cherche un logement pour moi, vous pouvez lui demander confirmation. » En mauvais termes avec son père, l’ancien Parisien risque d’ignorer cette nouvelle sortie médiatique.