Ita : Quatre matchs de Serie A annulés à cause du coronavirus

Dans : Serie A.

Compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui semble se propager rapidement en Italie, quatre matches de Serie A prévus ce dimanche ont d'ores et déjà été reportés. Seules les rencontres entre le Genoa et la Lazio et celui entre l'AS Rome et Lecce sont maintenues pour l'instant. Atalanta-Sassuolo, Hellas Vérone-Cagliari, Torino Parme et Inter-Sampdoria ont été reportés à la demande du gouvernement italien.