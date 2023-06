Ita ‍: Paolo Maldini viré par l'AC Milan

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

L'AC Milan s'est classé quatrième de Serie A et jouera donc la prochaine Ligue des champions. Mais le grand patron du club italien a décidé de faire le ménage.

Tandis que les voisins et rivaux de l'Inter joueront samedi prochain la finale de la C1 contre Manchester City, l'AC Milan est déjà en vacances. Mais dans les bureaux de la Casa Milan l'heure est aux grandes décisions. Et ce lundi soir, plusieurs médias italiens annoncent que Gerry Cardinale, le boss des Rossoneri, a indiqué à Paolo Maldini qu'il allait être viré du club, estimant que ce dernier n'avait pas été à la hauteur. A priori, Stefano Pioli, l'entraîneur milanais conservera son poste. Apprenant le limogeage de la légende milanaise qu'est Paolo Maldini, de nombreux supporters du club lombard exigent, eux, le départ de Cardinale et la vente du club.