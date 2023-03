Ita : Moise Kean expulsé en 40 secondes, Cyril Gane peut se rhabiller

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La Juventus s'est inclinée (1-0) dimanche face à la Roma de José Mourinho, mais un joueur a eu tristement la vedette. Entrée en toute fin de match, Moïse Kean a aussitôt vu rouge et a laissé son équipe à dix dans une séquence inouïe.

Alors que son équipe tentait d'égaliser contre l'AS Rome, Massimiliano Allegri a tenté un dernier coup de poker en décidant de faire entrer en jeu Moïse Kean à la place de Juan Cuadrado à la 89e minute. Un choix qui ne s'est pas avéré payant puisque 40 secondes plus tard, l'ancien attaquant du PSG a été expulsé après avoir donné un coup de pied à Gianluca Mancini, lequel venait de faire faute sur lui. Ce lundi, Kean prend très cher dans la presse italienne, mais également de la part des fans de la Juventus, son comportement au pire moment étant jugé très durement. Mais les spécialistes du football italien privent également l'attaquant international du titre de joueur expulsé le plus rapidement en Serie A.

Kean est loin d'être le joueur expulsé le plus rapidement du Monde

One word on Moise Kean, Bianconeri. pic.twitter.com/mTzCjVHLli — Max Statman (@emaxstatman) March 5, 2023

En effet, les 40 secondes qui ont abouti à l'expulsion de Moïse Kean sont une éternité par rapport à la performance de Giuseppe Lorenzo lors du match entre son équipe, Bologne, et Parme en décembre 1990. Lors de cette rencontre du championnat d'Italie, le très rugueux défenseur italien avait été expulsé après seulement dix secondes de jeu. Pour info, le record absolu appartient à un joueur anglais, David Pratt, qui avait vu rouge en seulement trois secondes après le coup d'envoi lors d'un match en 2008 en Angleterre. « Vous ne pouvez pas trouver une personne plus sympathique que lui », avait commenté alors un dirigeant anglais. Moïse Kean, qui va être suspendu, a encore du travail à faire avant de viser la première place dans ce classement peu recommandable. Mais en attendant, les dirigeants turinois ont déjà prévenu que son expulsion rapide lui vaudra une amende, tandis que sur les réseaux sociaux on fait évidemment un parallèle avec le champion français de MMA, Cyril Gane, battu quelques heures avant en moins de deux minutes par Jon Jones.