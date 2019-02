Ita : Marketing, vestiaire... Pourquoi la Juve a recruté Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Mercato, Foot Europeen, Liga.

Cet été, la Juventus Turin a assurément signé l’un des transferts du siècle en s’offrant Cristiano Ronaldo, recruté en provenance du Real Madrid pour près de 115 ME. Un transfert que personne ne pensait réalisable comme l’a confirmé Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus, dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. On y apprend notamment pourquoi le champion d’Italie en titre, brisé par son élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, a misé sur Cristiano Ronaldo. Pour l’aspect sportif bien évidemment… mais pas seulement.

« Quand nous avons joué à Madrid, Jorge Mendes est venu. Je lui ai dit que Cristiano avait inscrit des buts incroyables, comme le retourné au match aller. Il m'a regardé et il m'a dit « Tu ne vas pas me croire, mais si CR7 part, il veut venir à la Juve. Souviens-toi que c'est moins improbable que tu ne le penses. On en reparlera ». J'ai cru alors à une boutade. Comme au poker, je voulais alors mettre les cartes sur la table. Mendes m'a alors dit : « Voilà le coût du transfert et voilà le salaire ». Je lui ai demandé de me laisser plusieurs jours pour lui donner une réponse. Je savais que Higuain allait partir. Je me suis demandé si CR7 pouvait être un bon achat, si on pouvait encaisser plus… Je faisais des comptes. Mais je savais très bien qu'il était une star qui ouvrait de nouveaux horizons techniques, commerciaux et une mondialisation de la marque (...) Et puis, on avait vécu une élimination difficile en Ligue des champions : il fallait quelque chose pour motiver les joueurs » a confié le directeur sportif turinois, qui a finalement cédé aux exigences de Mendes et du Real pour s’offrir Cristiano Ronaldo, s’estimant gagnant sur le plan sportif et financier. Il ne doit pas le regretter, pour l’instant.