Ita : La Série A coupée en trois sur la suite de la saison !

Dans : Serie A.

Une réunion est prévue ce mardi en Italie pour parler de la suite de la saison. Mais trois clans semblent vouloir s'opposer parmi les 20 clubs de Serie A.

L’Italie est sous le choc du bilan humain sans cesse grandissant de l’épidémie du coronavirus, mais du côté des clubs de football on veut déjà prévoir une sortie de crise. Et le moins que l’on puisse dire est que les 20 clubs de Serie A ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde concernant la fin de la saison 2019-2020. Selon le Corrierre dello Sport, trois clans existent et sont prêts à s’affronter. D’un côté, huit clubs (Torino, Brescia, Sampdoria, Bologne, l’Inter, l’AC Milan, le Genoa et SPAL) sont totalement opposés à l’idée de reprendre le Championnat, estimant que cela serait indécent compte tenu du drame vécu en Italie. En face, dix clubs (Lazio, Naples, Cagliari, Atalanta, Rome, Fiorentina, Hellas Verone, Parme, Sassuolo, Lecce) sont eux décidés à aller jusqu’au bout de la saison. Enfin, la Juventus et l’Udinese n’ont pas pris position dans ce débat. La réunion programmée ce mardi devrait permettre d'y voir un peu plus clair.