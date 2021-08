Ita : La Juventus verrouille le dossier Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

C'est contre l'Udinese que la Juventus débutera dimanche sa saison de Serie A. Dans le reconquête du Scudetto, Allegri tient fermement à conserver Cristiano Ronaldo.

Annoncé au Real Madrid, à Manchester United et bien évidemment au PSG, Cristiano Ronaldo est sorti de son silence cette semaine, repoussant notamment une rumeur espagnole qui indiquait un possible retour de CR7 chez les Merengue à la demande de Carlo Ancelotti. « En plus de cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu de fréquentes nouvelles et histoires m'associant à un certain nombre de clubs dans de nombreuses ligues différentes, sans que personne ne se soucie jamais d'essayer de découvrir la vérité. Je brise mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom », avait prévenu Cristiano Ronaldo via les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo n'a jamais voulu quitter la Juventus

Ce samedi, à 24 heures du déplacement de la Juventus pour défier l’Udinese dans son premier match de la saison 2021-2022 de Serie A, c’est Massimiliano Allegri qui a mis les pieds dans le plat concernant Cristiano Ronaldo. « À moi, Ronaldo m'a dit qu'il restait, clarifions ainsi ce point. Il s'est toujours bien entraîné et a toujours été à disposition. J'ai lu des rumeurs dans les journaux, mais il n'y a jamais eu de volonté de sa part de quitter la Juventus », a prévenu l’entraîneur de la Juventus. Reste que Jorge Mendes a bien tenté de trouver un club capable de s’offrir Cristiano Ronaldo durant ce mercato, mais que personne n’a répondu favorablement aux exigences de CR7 et de son agent. Après, Massimiliano Allegri peut évidemment croire son joueur lorsqu'il dit qu'il n'a jamais voulu parti de la Juventus avec qui il lui reste un peu moins d'un an de contrat.