Ita : La Juventus rattrapée par le scandale Luis Suarez ?

Dans : Serie A.

La justice italienne s'est emparée du dossier Luis Suarez, et cette fois la Juventus pourrait être concernée par ce scandale qui prend de l'ampleur.

La Juventus s’est tenue à l’écart des révélations faites mardi par la presse italienne, laquelle a dévoilé que l’université de Pérouse avait validé l’examen de langue italienne passé par Luis Suarez alors que ce dernier n’avait pas du tout le niveau et que cette attestation était de complaisance. Mais cette fois, le club turinois est impliqué par le Corrierre della Sera qui annonce que les enquêteurs auraient des écoutes téléphoniques, avec trois appels de l’avocat de la Juventus vers les dirigeants de l’université italienne afin qu’ils accélèrent le passage de l’attaquant du FC Barcelone.

En échange, la Juventus aurais promis à ces derniers d’amener d’autres joueurs pour passer cet examen. Le quotidien italien affirme que les enquêteurs financiers pensent à une possible corruption dans ce dossier. Et ce mercredi, plusieurs médias italiens annoncent que le procureur de la Fédération italienne de football a décidé de se saisir du dossier Luis Suarez et d’ouvrir une enquête. La Juventus peut trembler.