Ita : La Juve parie sur l’avenir avec le jeune Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Mercato.

Triple tenant du titre avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo (34 ans) ne jouera pas les demi-finales de la Ligue des Champions. Une première depuis neuf ans.

Ces statistiques suffisent pour comprendre la frustration du Portugais, qui s’en est pris à son équipe mardi soir. Juste après la défaite contre l’Ajax Amsterdam (1-2), l’attaquant de la Juventus Turin a traité ses coéquipiers de peureux. Vous constaterez dans la vidéo ci-dessous que le geste de CR7 n’est pas très classe… Forcément, cette polémique fait beaucoup parler, tout comme les rumeurs d’un départ en 2020 évoquées jeudi. C’en est trop pour l’entraîneur Massimiliano Allegri, qui a démenti en assurant que sa star était là pour de longues années.

« Ronaldo fait une saison extraordinaire. Il a marqué beaucoup de buts et il a travaillé pour l'équipe. Ronaldo est l'avenir de la Juventus, a annoncé le technicien. Il est arrivé l'année dernière, c'est un joueur exceptionnel qui réalise une très bonne saison et qui fera la même chose la saison prochaine. La combinaison entre Ronaldo et la Juventus n'est pas une garantie de sacre en Ligue des Champions. Je crois que le Barça va jouer une demi-finale pour la première fois depuis quatre ans. Cela fait trois ou quatre ans alors qu'ils ont Messi. » La Juve de CR7 aura donc droit à une nouvelle chance la saison prochaine et les suivantes...