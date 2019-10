Ita : L'historique coaching gagnant de Thiago Motta !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Nommé entraîneur du Genoa il y a quelques jours, Thiago Motta se souviendra longtemps de son premier match comme coach puisqu'il a accompli un exploit historique en Serie A.

Placé aux commandes du Genoa juste avant un match crucial contre Brescia dans la course pour le maintien, Thiago Motta a fait ce que l'on peut appeler sans détour un coaching gagnant...et parfait. En effet, alors que son équipe était mené 0-1 à domicile ce samedi soir, Thiago Motta a fait entrer coup sur coup Agudelo (46e), Pandev (58e) et Kouame (65e). Et ces trois remplaçant ont marqué les trois buts de la victoire du Genoa (3-1), ce qui permet au club dirigé par l'ancien joueur du PSG de sortir de la zone rouge au détriment de Brescia. C'est la première fois dans la longue histoire du championnat d'Italie que les trois remplaçants d'une formation marquent un but. Bien joué Thiago Motta !