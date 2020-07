Ita : L'AC Milan rachetée par Bernard Arnault ? C'est chaud

Dans : Serie A.

Depuis longtemps, on évoque l'intérêt du milliardaire français Bernard Arnault pour l'AC Milan. Une réunion imminente est prévue à Londres entre le boss de LVMH et le propriétaire du club.

Du côté de l’AC Milan, le nom de Bernard Arnault met des étoiles dans les yeux, l’homme d’affaires français, classé troisième plus grosse fortune du monde par le magazine Forbes, étant régulièrement évoqué comme un probable repreneur du club lombard. L’automne dernier, la rumeur avait tellement enflé qu’Antoine Arnault, le fils du propriétaire de LVMH, avait publié un communiqué officiel afin de démentir un quelconque intérêt du groupe de luxe pour l’AC Milan, tout en confiant que c’était « un magnifique club ». On en était resté là, mais ce mercredi, le quotidien italien La Repubblica affirme qu’entre Elliott, le fonds américain qui possède les Rossoneri, et Bernard Arnault, les négociations ont repris de manière très active sur le thème d’un rachat du club.

Une réunion serait même programmée à Londres, dans les bureaux du fonds Elliott, entre Bernard Arnault et Gordon Singer, fils de Paul Singer, le fondateur d’Elliott Management. Le quotidien italien n’en sait pas plus sur la nature de cette réunion, mais il est évident que le magnat français du luxe pourrait avoir un intérêt à investir à Milan, une des capitales mondiales de la mode. La dernière offre de rachat de l'AC Milan, évoquée au début de l'année 2020, était de 975ME, mais elle ne s'était jamais confirmée. Il semble peu évident qu'après la crise du Covid, qui a impacté LVMH comme tout le monde, le groupe français investisse autant d'argent dans un club de football, aussi prestigieux soit il.