Ita : L'AC Milan AC interdit de Coupe d'Europe !

Attendue depuis plusieurs jours, la sanction de l'UEFA concernant l'AC Milan est tombée ce mercredi après-midi. Le club lombard est finalement privé des coupes européennes.

Dans un communiqué, l'instance européenne du football a enfin communiqué sur le cas de l'AC Milan, qui n'a pas respecté les règles du fair-play financier. « La chambre de jugement de l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA (ICFC), présidée par José Narciso da Cunha Rodrigues, s’est prononcée sur le cas de l’AC Milan, qui lui a été soumis par l’enquêteur principal de l’IFCF pour violation du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier, notamment de l’exigence relative à l’équilibre financier. Ce club est exclu de la prochaine compétition interclubs de l’UEFA pour laquelle il se qualifierait au cours des deux (2) prochaines saisons (à savoir une compétition, en 2018/19 ou en 2019/20, en cas de qualification). Cette décision peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport, conformément à l’article 34, alinéa 2, des Règles de procédure régissant l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA, et aux articles 62 et 63 des Statuts de l'UEFA », indique l'UEFA. Qualifié sportivement cette saison pour l'Europa League, grâce à sa sixième place en Serie A, l'AC Milan ne pourra donc pas prendre part à cette compétition, sauf si un éventuel appel est déposé et que la formation lombarde obtient gain de cause.