Ita : Ibrahimovic opéré à Lyon, Zlatan absent 8 mois !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Champion d'Italie avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic souffrait toujours du genou et ce mercredi il a été opéré à Lyon. Le buteur suédois ne reprendra pas le football avant 2023, s'il reprend.

Après la couronne italienne gagnée par l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, entré en seconde période lors du match du sacre contre Sassuolo, avait refusé de répondre à une question sur le suite ou non de sa carrière. La saison avait été compliquée pour le buteur suédois, touché au genou, et qui a été souvent forfait. A 40 ans, l'avenir de l'ancien du joueur du PSG est donc incertain, d'autant que ce mercredi, le club italien a annoncé que Zlatan Ibrahimovic avait été opéré ce jour à Lyon.

Ibrahimovic vers la fin de sa carrière

« Zlatan Ibrahimovic a été opéré ce mercredi du genou gauche par le Dr Bertrand Sonnery-Cottet, en présence du directeur médical de l'AC Milan Stefano Mazzoni, à l'Hôpital Jean Mermoz de Lyon. L'arthroscopie était prévue depuis un certain temps pour résoudre définitivement l'instabilité de l'articulation et consistait en une reconstruction du ligament croisé antérieur avec renforcement latéral et réparation méniscale. L'opération a été un succès complet. Zlatan est impatient de commencer le processus de réhabilitation et de revenir sur le terrain. Le pronostic est estimé à 7-8 mois », précise l'AC Milan, qui veut donc croire que Zlatan Ibrahimovic reviendra pour finir la saison prochaine.