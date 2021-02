Ita : Ibrahimovic humilie Lukaku en une phrase

Dans : Serie A.

Depuis plusieurs semaines, et après un tête contre tête désormais célèbre, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic se chauffent. Ce mardi, le buteur de l'AC Milan a frappé fort.

Dimanche, lors de la large victoire de l'Inter contre l'AC Milan dans un derby dont le résultat pèse lourd au classement de Serie A, Romelu Lukaku a ostensiblement chambré Zlatan Ibrahimovic, son nouvel ami suédois. « Je suis le meilleur putain. Je te l’avais dit », a lancé l’international belge à l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Une petite phrase qui a forcément fait mouche, et dont Zlatan Ibrahimovic s’est souvenu ce mardi en conférence de presse à 48h du match de l’AC Milan en Europa League.

Interrogé sur les propos de Romelu Lukaku, avec qui il a un énorme contentieux depuis un match de Coupe d’Italie en janvier, Zlatan Ibrahimovic a fait du... Zlatan Ibrahimovic. « À 27 ans, ce gars a gagné un trophée dans sa carrière et c’est le championnat de Belgique. Vous voulez que je vous dise quoi d’autre ? », a riposté le buteur suédois en référence au titre gagné par Lukaku avec Anderlecht en 2010, oubliant tout de même la Cup gagnée avec Chelsea en 2012. De son côté, Zlatan Ibrahimovic a gagné de très nombreux titres nationaux et internationaux avec l'Ajax, la Juventus, l'Inter, le Barça, l'AC Milan, le PSG et Manchester United...mais jamais la Ligue des champions. Suite au prochain épisode.