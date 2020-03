Ita : Dybala et sa fiancée positifs au coronavirus

Dans : Serie A.

Tandis que le coronavirus fait des milliers de morts en Italie, Paulo Dybala a annoncé ce samedi qu'il était porteur du virus, tout comme sa fiancée.

Il y a deux semaines, une rumeur avait circulé sur un éventuel test positif au coronavirus pour Paulo Dybala, l’attaquant argentin de la Juventus. Mais le joueur avait fermement démenti. Cependant, ce samedi soir, après avoir pratiqué un nouveau test, Dybala a annoncé via les réseaux sociaux que ce test était positif, tout comme celui de sa fiancée, Oriana. Le joueur de la Juventus a précisé que sa compagne et lui étaient dans une forme parfaite. Au même, on a malheureusement appris que près de 800 décès avaient été constatés en Italie ces dernières 24 heures.