Ita : Cristiano Ronaldo s'énerve face aux critiques

Dans : Serie A.

Ciblé après l’élimination de la Juventus Turin dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champion, Cristiano Ronaldo fait en plus l’objet de rumeurs de départ. Le Portugais est en effet annoncé de retour au Real Madrid. Tous ces commentaires l’ont donc poussé à sortir du silence.

C’est certain, Cristiano Ronaldo a connu des semaines plus agréables cette saison. Pour commencer, l’attaquant de la Juventus Turin, ménagé contre la Lazio Rome (victoire 3-1) le week-end dernier, n’avait pas apprécié de débuter la partie sur le banc des remplaçants. Puis le Portugais n’a pas pu empêcher l’élimination des Bianconeri contre le FC Porto (2-1, 3-2) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

On peut même dire que CR7 a précipité la chute des siens, lui qui n’a pas tenu sa position dans le mur sur le coup franc décisif de Sergio Oliveira. Cristiano Ronaldo n’est donc pas épargné par les critiques. Et pour couronner le tout, voilà que des rumeurs l’annoncent de retour au Real Madrid l’été prochain. C’en est trop pour le principal intéressé qui s’est défendu sur Instagram. « Plus important que le nombre de chutes que vous faites dans la vie, c'est la rapidité et la force avec lesquelles vous vous remettez sur pied... Les vrais champions ne se brisent jamais », a lâché l’ancien Merengue.

CR7 n’a pas la tête au Real

« Nous nous concentrons déjà sur Cagliari, sur la lutte pour la Serie A, sur la finale de la Coupe d'Italie et sur tout ce que nous pouvons encore réaliser cette saison. Il est vrai que le passé appartient aux musées, mais heureusement, le football a de la mémoire... et moi aussi ! L'histoire ne s'efface pas, elle s'écrit chaque jour avec de la résilience, de l'esprit d'équipe, de la persévérance et beaucoup de travail. Et ceux qui ne comprennent pas, ceux-là ne connaîtront jamais la gloire et le succès », a conclu Cristiano Ronaldo, focalisé sur la Juve et prêt à rebondir.