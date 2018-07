Ita : Cristiano Ronaldo prévient la Juventus, il veut des titres

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Transféré à la surprise générale du Real Madrid à la Juventus, Cristiano Ronaldo était officiellement présenté ce lundi dans une euphorie générale, les supporters turinois ayant encore du mal à se rendre compte de cet événement. Face à la presse, CR7 n'a pas tourné autour du pot et il a prévenu que malgré ses 33 ans il n'avait pas signé à la Juventus pour préparer doucement sa retraite. La star portugaise a bien l'intention de faire grossir son incroyable palmarès.

Et Cristiano Ronaldo de mettre les choses au point. « Je suis différent des autres joueurs qui pensent que leur carrière est finie quand ils ont comme moi 33 ans. Je veux montrer que je ne suis pas comme les autres, je suis différent (...) Je n'ai rien à prouver à personne, les chiffres sont là. Tout le monde sait ce que j'ai fait pour le foot. Mais je suis ambitieux et j'aime les défis, je n'aime pas rester dans ma zone de confort. Après ce que j'ai fait pour Manchester et le Real Madrid, je veux laisser mon empreinte à la Juve. Nous allons nous battre non seulement pour la Ligue des champions mais aussi pour la Serie A et les autres trophées. Il faut que je travaille dur parce que remporter la Ligue des champions, ce n'est pas facile. J'espère pouvoir aider », a prévenu Cristiano Ronaldo, qui a également précisé qu'il visait encore le Ballon d'Or malgré une concurrence désormais énorme.