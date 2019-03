Ita : Cristiano Ronaldo ? Mouais, ça ne vaut quand même pas Messi

Dans : Serie A, Liga, Foot Europeen.

Ces dernières années, Neymar ou encore Antoine Griezmann ont tenté de concurrencer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour le titre de meilleur joueur du monde. Mais cette saison le prouve, le Portugais et l’Argentin sont indiscutablement au-dessus de la mêlée. Et la campagne actuelle de Ligue des Champions ne fait qu’accentuer ce sentiment que l’attaquant de la Juve et celui du Barça sont sur une autre planète. Mais qui est le plus fort entre les deux ? Ce débat est sans fin et chacun aura son avis sur la question…

Interrogé par Goal, la légende brésilienne Romario a tranché. Et pour lui, Lionel Messi est légèrement au-dessus. « J'aime Messi, il est génial. Mais je dois aussi dire que Ronaldo fait partie des cinq meilleurs joueurs de l'histoire. Si je devais en choisir un, je prendrais Messi. Il est beaucoup plus doué techniquement, je me vois plus jouer avec Leo qu'avec Cristiano » a confié le Portugais, qui appréciera à l’évidence ce petit tacle de Romario, lequel estime que Messi est plus doué que lui. L’égo de l’ancien Mancunien va assurément en prendre un coup.