Ita : Cristiano Ronaldo est le Usain Bolt du foot !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Lorsque Cristiano Ronaldo se dit prêt à disputer quelques années supplémentaires au haut niveau, ce n’est pas du pipeau.

Le buteur de la Juventus Turin possède une excellente condition physique qui ne reflète pas du tout ses 34 ans. Ses coéquipiers et adversaires pourront confirmer, tout comme les statisticiens qui se sont penchés sur les deux premières journées de Serie A. Car selon des données relayées par La Gazzetta dello Sport, le Portugais est l’attaquant ayant atteint la plus grande vitesse cette saison dans le championnat italien ! Le quintuple Ballon d’Or a été flashé à 34,62 km/h, ce qui lui permet de devancer Edin Dzeko (33,04 km/h) et Ciro Immobile (32,40 km/h).

On est d’accord, la présence du géant bosnien est assez étonnante… En tout cas, CR7 domine le classement des attaquants, mais n’arrive qu’en deuxième position tous postes confondues. C’est effectivement le défenseur de Naples Kostas Manolas qui a réalisé le plus gros sprint en atteignant les 35,41 km/h. Bien sûr, ces résultats sont pris sur certaines actions au cours des matchs, et ne donnent pas forcément les noms des joueurs les plus rapides.