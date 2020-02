Ita : Cristiano Ronaldo efface Trezeguet et affole les compteurs !

Dans : Serie A.

En ouvrant le score ce samedi soir pour la Juventus contre le Hellas Vérone avec la Juventus Cristiano Ronaldo entre un peu plus dans l'histoire.

Trois jours après avoir fêté ses 35 ans, Cristiano Ronaldo a encore prouvé que le football et la Juventus pouvaient compter sur lui. Après une course de toute beauté, et un passement de jambes limpide, CR7 a donné l’avantage à la Vieille Dame en déplacement ce samedi soir à Vérone. C’est le 10e match consécutif en Serie A que Cristiano Ronaldo marque un but, et il s’agit de son 20e en Serie A cette saison. Plus incroyable que cela encore, il en est à 41 buts en 51 matchs joués avec la Juventus, dont 17 lors des 13 dernières rencontres. Avec cette réalisation face au Hellas Vérone, Cristiano Ronaldo efface des tablettes le record qu'il co-détenait avec David Trezeguet, l'attaquant français avait lui aussi marqué lors de neuf matchs consécutifs c'était en décembre 2005. Le Portugais place la barre à 10 et ce n'est peut-être pas fini.