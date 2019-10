Ita : Cristiano Ronaldo a changé, il se fiche du Ballon d’Or

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Sans aucune surprise, Cristiano Ronaldo fait partie des 30 joueurs nominés pour remporter le Ballon d’Or 2019. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que l’international portugais, vainqueur de la Série A avec la Juventus Turin et de la Ligue des Nations avec le Portugal, figure parmi les trois finalistes. Néanmoins, l’attaquant de 34 ans ne fait plus une fixette sur les récompenses individuelles comme il l’a indiqué en marge du match de la Juventus Turin face au Lokomotiv Moscou en Ligue des Champions.

« J’ai fait une saison fantastique et j’ai bien commencé celle-ci. Mais l’aspect individuel ne compte pas. Individuellement, ça ne compte pas beaucoup, je passe au second plan » a expliqué CR7 avant de s’exprimer plus globalement sur le début de saison de la Juventus Turin. « Avec Dybala, Higuain, Bernardeschi, Cuadrado, je me sens bien, nous avons tellement de joueurs fantastiques dans l’équipe. Et tout le monde travaille à fond. Il y a deux semaines, nous avons eu la démonstration que nous formions une équipe. Dybala a commencé et a marqué, puis Higuain est entré et il a aussi marqué un but. Je suis content parce que petit à petit, nous arrivons là où doit être la Juventus ». On l’a bien compris, le seul et unique objectif de CR7 est de lever à nouveau la Ligue des Champions, cette fois avec la Juventus…