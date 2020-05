Ita : Balotelli sèche encore l'entraînement, ciao Brescia !

Dans : Serie A.

Entre Mario Balotelli et Brescia, les choses tournent définitivement au vinaigre et l'attaquant italien ne finira probablement pas la saison.

Sur le papier l’histoire était belle. Après un bref passage à l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli avait signé l’été dernier à Brescia, la ville où il avait été élevé par ses parents adoptifs. Mais ce scénario est en train de dégénérer, l’attaquant italien retombant dans ses travers, alors que son club a pourtant besoin de lui pour tenter de se sauver. Cette semaine, Super Mario avait séché une première fois l’entraînement, affirmant avoir prévenu ses dirigeants de son absence. Mais ce dimanche, Mario Balotelli a encore raté la séance prévue à Brescia. La situation est telle entre l’international italien et ses dirigeants que l’avenir immédiat de l’ancien marseillais en Lombardie est clairement menacé.

Selon le Corriere della Sera, le président de Brescia ne veut plus discuter avec Mario Balotelli, lassé du comportement de l’attaquant, et c’est désormais Mino Raiola qui est appelé à la rescousse. Les dirigeants du club souhaitent rompre le contrat de Super Mario, l’hypothèse d’une annulation pure et simple de l’engagement étant même envisagée. « J’ai l’impression qu’il n’aime plus l’Italie (…) Je pense que nous avons tous les deux fait une erreur », a confié Massimi Cellino, qui estime que faire venir Mario Balotelli dans une ville qui lui était chère n'a pas été l'idée du siècle. Sportivement c'est une évidence, Brescia étant dernier de Serie A, reste désormais à savoir où Mario Balotelli va bien pouvoir rebondir... une fois de plus.