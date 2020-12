Ita : Cristiano Ronaldo est sans pitié avec Cristiano Jr

Dans : Serie A.

Le fils de Cristiano Ronaldo brille avec les jeunes de la Juventus, mais cela n'empêche pas CR7 de lui ramener les pieds sur terre.

Le fils ainé de Cristiano Ronaldo n’a beau avoir que 10 ans, nombreux sont ceux à regarder de près ses performances sportives depuis que comme son père il a rejoint la Juventus. Mais si Cristiano Jr a clairement du talent, CR7 n’est pas du genre à lui laisser croire qu’il sera en mesure d’avoir une carrière similaire à la sienne. En marge des Global Soccer Awards, où il a été désigné meilleur joueur du siècle, la star portugaise de la Juventus a évoqué le cas de son fils. Et il n’a pas été très tendre comme l’a relayé le compte Twitter @FrSerieA. Car pour Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr ne fait les efforts nécessaires pour devenir un footballeur de très haut niveau.

Cristiano Ronaldo fait zéro cadeau à Cristiano Jr

« Je ne crois pas que mon fils ait actuellement ce qu'il faut pour arriver au top. Je suis parfois dur avec lui car il boit des sodas. Il me met en colère et je me fâche quand il mange des frites ou des choses de ce genre. Même mes plus jeunes enfants me regardent d'un air inquiet quand ils mangent du chocolat. Pour être honnête mon fils aîné a du potentiel, il est rapide et dribble bien mais ça ne suffit pas. Je lui dis en continu qu'il faut se dévouer durement. Je lui demande parfois à la maison d'aller sur le tapis roulant et de se baigner dans de l'eau froide afin de récupérer. Mais il me répond qu'il ne veut pas, que c'est trop frais. Je le comprends, il n'a que 10 ans. Tout dépend de lui, je ne lui mettrai aucune pression pour qu'il devienne joueur. Bien sûr que j'aimerai beaucoup que ce soit le cas mais il fera ce qu'il voudra. Je veux qu'il pense être le meilleur peu importe ce qu'il choisira, même médecin », a expliqué Cristiano Ronaldo, aussi exigeant avec lui même qu’avec ses enfants.