Guendouzi reste à la Lazio et refuse toutes les offres

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée à la Lazio en provenance de l'OM, Mattéo Guendouzi enchaîne les bonnes prestations. L'international français se sent très à l'aise dans la capitale italienne et ne compte pas partir de sitôt.

Mattéo Guendouzi fait plus que l'unanimité à la Lazio. L'ancien de l'OM s'est rapidement imposé dans la capitale italienne grâce à son comportement et son niveau de jeu. A Rome, Guendouzi peut enchainer les rencontres de haut niveau. De quoi lui plaire énormément et lui assurer une place dans le groupe de l'équipe de France. Le joueur tricolore souhaite d'ailleurs prochainement disputer la Ligue des champions avec la Lazio et tenter de remporter les titres les plus prestigieux. Une Lazio qui compte encore sur Mattéo Guendouzi pour de nombreuses années, lui dont le contrat à Rome court jusqu'en juin 2028.

Mattéo Guendouzi a totalement conquis Rome

Selon les informations du Corriere dello Sport, les équipes intéressées par Guendouzi ne manquent néanmoins pas, surtout en Premier League. En effet, Aston Villa est plus que jamais chaud pour enrôler l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Unai Emery est fan de son profil travailleur et aimerait que sa direction passe à l'action pour le recruter afin d'apporter du caractère à son entrejeu. Mais comme dit plus haut, la Lazio adore Guendouzi et refusera toutes les offres l'été prochain. Une belle preuve de confiance pour le milieu de terrain, qui a disputé 42 matchs toutes compétitions cette saison avec le club romain. Les Romains devront néanmoins profiter du talent de Mattéo Guendouzi et le convaincre de continuer le projet en cours. Le joueur français se sait courtisé par des clubs qui peuvent aussi lui permettre de passer un cap dans sa carrière au plus haut niveau.