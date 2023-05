Giroud et Hernandez menacés ? L’Italie va enquêter

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Remontés après les défaites contre l’Inter Milan (0-2) en Ligue des Champions et La Spezia (2-0) en Serie A, les supporters du Milan AC ont demandé à s’entretenir avec les joueurs. Des images inquiétantes pour la Fédération italienne de football, qui se demande si les coéquipiers d’Olivier Giroud ont été menacés.

Sale semaine pour le Milan AC. En l’espace de quelques jours, les Rossoneri ont enregistré deux défaites qui risquent de leur coûter très cher. Les hommes de Stefano Pioli ont commencé par s’incliner contre l’Inter Milan mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions, au terme d’une performance très décevante. Avant de subir le même sort contre La Spezia dimanche, diminuant leurs chances de disputer la C1 la saison prochaine.

The Milan ultras were not happy with the players 😳 pic.twitter.com/5xJkeedknm — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 13, 2023

C’en est trop pour les ultras du Milan AC qui ont convoqué les joueurs juste après cette rencontre de Serie A. Le groupe a eu droit à un véritable monologue d’un supporter en colère, alors que les acteurs, les Français Olivier Giroud et Theo Hernandez en tête, ont estimé qu’il valait mieux ne pas répondre... Les images ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et ont même alerté la Fédération italienne de football.

Pioli calme le jeu

En effet, l’instance interdit les échanges entre fans et joueurs sous la forme de menaces ou d’intimidations. Une enquête a donc été ouverte. Mais de son côté, l’entraîneur Stefano Pioli, présent lors de cette réunion d’environ une minute, assure que les ultras n’ont pas dépassé les limites. « Ce qui s'est passé près du virage est quelque chose de positif, a calmé le technicien. On est allé les saluer comme on le fait toujours. »

« Tout comme on accepte les applaudissements, il est aussi normal de passer devant le virage dans d'autres situations, a ajouté le coach milanais. Je ne savais pas ce que les supporters allaient nous dire, je ne pense pas que ce soit quelque chose de particulier. Ils nous sont juste motivés, ils nous ont poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Je n'ai fait qu'écouter, je n'ai pas parlé. » Les Rossoneri ont quand même intérêt à réagir lors du match retour contre l’Inter mardi.