Cristiano Ronaldo se repose avec le vin le plus cher au monde

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Toujours dispensé de rassemblement avec le Portugal, Cristiano Ronaldo se fait plaisir pendant son temps libre.

L’attaquant de la Juventus Turin a passé son jour de repos à Londres lundi afin d’assister au Masters de tennis. Mais juste avant de se rendre à l’O2 Arena avec sa compagne Georgina Rodriguez et deux amis, le quintuple Ballon d’Or s’est arrêté au Scott’s, un restaurant de la capitale anglaise, pour fêter le premier anniversaire de sa fille Alana Martina. Et lorsque c’est Cristiano Ronaldo qui paye, on peut tout se permettre ! Le groupe a donc savouré un Richebourg Grand Cru à plus de 20 000 euros, la bouteille de vin la plus chère au monde, avant d’enchaîner avec un Petrus 1982 à 10 000 euros !

« Il était de très bonne humeur, il voulait s'amuser, a raconté un témoin du restaurant au Sun. Lui et son groupe sont restés environ 15 minutes. Ils n’avaient pas réservé, alors ils se sont posés au bar. Ils ont dû boire un verre et demi chacun avant de partir pour voir le match de tennis. Ils n'ont même pas terminé la deuxième bouteille. La facture, ce n'était rien pour lui, il n’a même pas sourcillé. C'était le sujet de discussion du restaurant pendant toute la soirée. » Une note à 30 000 euros en 15 minutes, toujours aussi efficace CR7...