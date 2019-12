Cristiano Ronaldo regrette salement le Real Madrid

Dans : Serie A.

Privé du Ballon d’Or et critiqué en Italie, Cristiano Ronaldo ne vit pas la meilleure période de sa carrière. Affecté, l’attaquant de la Juventus Turin regretterait son départ du Real Madrid en 2018.

Dix-sept mois après son arrivée à la Juventus Turin, la carrière de Cristiano Ronaldo n’a pas pris le virage espéré. Sans parler des compétitions nationales que les Bianconeri remportaient déjà sans lui, le Portugais n’a pas atteint ses objectifs personnels, à savoir la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Et pour ne rien arranger, ses performances suscitent quelques doutes et même des critiques sur un éventuel déclin. Récemment, Fabio Capello affirmait que CR7 ne dribblait plus personne depuis trois ans…

Du coup, Cristiano Ronaldo regretterait son du départ du Real Madrid, croit savoir le média espagnol ABC. Le Bianconero aurait effectivement laissé entendre à d’anciens coéquipiers qu’il n’aurait jamais dû partir. Au fond de lui, l’attaquant de 34 ans, qui se rend compte de l’influence de la Maison Blanche, estime qu’il aurait remporté les deux derniers Ballons d’Or s’il était resté. Seulement voilà, l’international portugais était parti sur un coup de tête.

Jaloux de Neymar…

En plus de ses soucis avec le fisc espagnol, Cristiano Ronaldo, jaloux des 36 M€ par an obtenus par Neymar au Paris Saint-Germain, avait été vexé par la refus du président Florentino Pérez. Une réaction que CR7 regrette, d’autant que son agent Jorge Mendes lui aurait conseillé de rester au Real. De plus, le joueur passé par Manchester United n’a même pas augmenté son salaire en passant à la Juve (25 M€ par an). De quoi s’en mordre les doigts pour Cristiano Ronaldo, qui avait à peine fêté son dernier sacre en Ligue des Champions à cause de sa situation, alors qu'il ne remportera peut-être plus jamais ce trophée...