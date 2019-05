Cristiano Ronaldo ne s’arrête jamais, l’incroyable anecdote de Benatia

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs depuis une décennie, Cristiano Ronaldo n’a pas de recette magique.

Son secret, tout le monde le connaît, le Portugais s’entraîne comme personne ! Autant dire que ses habitudes n’ont pas changé dans un club aussi exigeant que la Juventus Turin. Et ce malgré le poids de ses 34 ans. La preuve avec le témoignage de son ancien coéquipier Mehdi Benatia, toujours marqué par la quantité de travail que s’imposait le quintuple Ballon d’Or au quotidien.

« Il est unique, je n'ai jamais croisé quelqu'un d'autre comme lui et je ne sais même pas si ça existera un jour, a confié le défenseur d’Al-Duhail à Yahoo Sport. "Cri" a dédié sa vie au football. C'est sa priorité. Chaque chose qu'il fait est vouée à le rendre le plus performant en tant que joueur de football. C'est le plus gros travailleur que tu puisses croiser. C'est incroyable. Son niveau d'exigence, son intensité permanente : c'est du jamais vu. Il est en mission. » L’occasion pour le Marocain de raconter une incroyable anecdote.

Quand Benatia refuse de suivre CR7

« Fin décembre, nous avons joué à Bergame. Il était au repos et n'a joué que 20 minutes, ce qui ne l'a évidemment pas empêché d'être décisif, s’est-t-il souvenu. On rentre et dans le bus, lui était devant, moi derrière, je reçois un message de "Cri" qui me demande ce que je vais faire maintenant. Le match était terminé, il faisait nuit noire : "Je rentre chez moi retrouver ma famille. Pourquoi ?" "Je vais aller à la salle faire une séance de cardio et de musculation." Il a été faire 1h30 de sport. Voilà pourquoi CR7 est CR7. » Bien évidemment, personne n’a suivi l’ancien Merengue ce soir-là…