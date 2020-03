Coronavirus : Balotelli exige l’arrêt temporaire de la Série A !

Dans : Serie A.

La situation est plus préoccupante que jamais en Italie, qui totalise ce dimanche soir plus de 6300 cas de coronavirus, dont environ 1300 nouveaux cas en seulement 24 heures.

Malgré tout, la Série A se poursuit, presque comme si de rien était… avec des matchs à huis clos. Cela est tout simplement intolérable selon Mario Balotelli, lequel a exigé sur Instagram que le championnat italien soit temporairement suspendu. Pour l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, qui évolue actuellement à Brescia, il est urgent d’annuler la Série A afin de limiter les risques de contamination pour les footballeurs, lesquels se déplacent notamment dans les hôtels et les aéroports comme l’a rappelé le buteur de 29 ans.

« Et pourquoi tout ça ? Pour divertir quelqu'un ? Ou pour ne pas faire perdre d'argent ? Arrêtez de rigoler, reprenez-vous ! On ne rigole pas avec la santé. Arrêtez de m'écrire des conneries comme : mais vous êtes protégés ! Qu'est-ce que ça change de jouer ou non ? À huis clos, il ne vous arrivera rien ! Ce sont seulement des conneries. J’AIME LE FOOTBALL PLUS QUE VOUS, mais jouer signifie voyager en bus, en train, en avion, dormir à l'hôtel, entrer en contact avec des personnes qui ne font pas partie de votre club. Je ne vois déjà pas mes enfants en raison de ce maudit coronavirus parce que, comme vous le savez, eux ne vivent pas en Lombardie. C'est déjà angoissant et triste pour moi » a indiqué Mario Balotelli. Pour rappel, le ministre des sports italien avait exigé l’arrêt du championnat ce dimanche midi mais finalement, les matchs du jour se sont déroulés en Italie. Reste maintenant à voir quelles seront les décisions prises à l’avenir par les autorités italiennes…