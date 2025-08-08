Benjamin Pavard mis en vente par l'Inter

Dans : Serie A.

Par Nathan Hanini

L’Inter Milan tranche dans le vif. Le club italien a longtemps hésité sur la vente d’un défenseur cet été. Le couperet est tombé, c’est Benjamin Pavard qui en fait les frais. Le défenseur français est désormais à vendre. Son prix a été fixé entre 20 et 25 millions d’euros.

Après une saison terminée sur une note éprouvante, l’Inter Milan cherche à se reconstruire. Depuis la défaite en finale de Ligue des champions face au PSG (5-0), le club italien était au bord de l’implosion. Simone Inzaghi est parti du côté d’Al-Hilal et certains éléments de l’effectif sont à vendre. Après avoir dépensé plus de 70 millions d’euros sur le mercato, les Nerazzurri veulent dégraisser. Benjamin Pavard pourrait donc devenir l’une des victimes des nouvelles manœuvres de l’Inter Milan. Blessé en fin de saison, l’ancien joueur du LOSC a tout de même disputé la finale de la Ligue des champions. Cet été, Pavard a été aligné pour le premier match de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, avant de faire forfait pour le reste de la compétition.

Pavard délaissé au profit de Bisseck

Gazzetta : L'Inter a tranché. Le joueur "sacrifié" en défense peut être Benjamin #Pavard, dont le prix se situe entre 20 et 25M. Le défenseur (qui touche un salaire de 5M) peut intéresser des clubs anglais. Bisseck : les deux offres de 35M de Bournemouth et Palace ont été… pic.twitter.com/UCrdu7SUpl — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 8, 2025

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport dévoile que l’Inter Milan a longtemps réfléchi sur le joueur à vendre au niveau du secteur défensif. La presse italienne le confirme, c’est Benjamin Pavard qui sera « sacrifié ». L’international français (55 sélections, cinq buts) est arrivé à l’été 2023 du côté de l’Italie. Rapidement, le champion du monde 2018 a fait l’unanimité à travers les Alpes. En fin de contrat en 2028, son prix a été fixé entre 20 et 25 millions d’euros. L’ancien joueur du Bayern Munich est sous contrat jusqu’en 2028. La Gazzetta dello Sport dévoile que l’Inter Milan compte désormais sur Yann Aurel Bisseck. Les Nerazzurri ont déjà refusé deux offres en provenance de Premier League à la hauteur de 35 millions d’euros.