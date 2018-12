AS Roma : L'Italie comprend pourquoi le PSG a vendu Pastore

Dans : Serie A, PSG, Ligue des Champions.

Toujours aussi fragile physiquement, Javier Pastore ne parvient pas à enchainer les matchs.

Cela rappelle forcément quelques souvenirs aux fans du Paris Saint-Germain, qui appréciaient le talent de l’Argentin, mais déploraient que sa seule régularité soit dans sa présence à l’infirmerie. Avec l’AS Roma, El Flaco ne se montre guère plus convaincant. En effet, l’ancien parisien était titulaire ce mercredi lors du déplacement sans enjeu à Plzen et il n’a pas vraiment brillé. Une prestation qui a été remarquée par la presse italienne, à l’image de cette phrase assassine de la Gazzetta dello Sport.

« Il retrouve un poste de titulaire en Ligue des Champions après trois ans et demi. On comprend pourquoi : hors contexte », a balancé le journal sportif italien, qui estime que Javier Pastore n’a pas le niveau pour apporter à la Roma dans cette épreuve. Une manière de dire qu’on comprend mieux pourquoi le PSG n’a pas trop rechigné à laisser partir cet été un joueur qui était le symbole des investissements massifs de l’ère qatarie, mais qui n’avait plus de quoi soutenir la comparaison avec ses coéquipiers.