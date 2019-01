Affaire : Une ex de Cristiano Ronaldo lâche de terribles accusations !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Sur le plan sportif, tout va bien pour Cristiano Ronaldo, parfaitement adapté à la Juventus Turin et sur le point de revenir en sélection.

En revanche, le Portugais se retrouve confronté à de graves accusations dans sa vie privée. Pour rappel, l’Américaine Kathryn Mayorga affirme que l’attaquant turinois l’a violée dans un hôtel de Las Vegas en 2009. Une version que le quintuple Ballon d’Or dément catégoriquement. Cristiano Ronaldo se montre même serein sur le sujet. Pourtant, l’ancien Merengue ferait bien de s’inquiéter suite aux déclarations de Jasmine Lennard. En effet, l’ex de CR7 pense posséder des preuves contre le joueur qu’elle traite de « psychopathe ». Et elle compte bien les utiliser.

Les menaces de CR7

« Après réflexion, je viens en aide à Kathryn Mayorga et à ses avocats concernant l'accusation de viol contre Cristiano Ronaldo. Contactez-moi s'il vous plaît, a-t-elle publié sur Twitter. (...) Malgré ses efforts pour me convaincre de me taire et de le soutenir, je vais faire ce qui est juste et partager ce que je sais avec le public, vous pourrez vous faire votre propre avis. »

« (...) C'est un tyran et un menteur, a-t-elle accusé. Toute sa vie est un mensonge. Il m'a dit que si je voyais quelqu'un d'autre ou si je quittais la maison, il me ferait kidnapper et ferait découper mon corps en morceaux avant de le balancer à la rivière dans un sac. Oui j'ai la preuve de tout ce que je dit. C'est un psychopathe. » Autant dire que Cristiano Ronaldo n’avait pas besoin de ça.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 janvier 2019