Ita : Sacchi colle une dérouillée mémorable à Balotelli !

Dans : Foot Europeen, Serie A, OGCN.

Auteur d’une prestation désastreuse avec l'Italie contre la Pologne vendredi soir (1-1) en Ligue des Nations, Mario Balotelli apparaît clairement comme hors de forme. Déjà visible au Groupama Stadium lors du match Lyon-Nice, ses kilos en trop ont sauté aux yeux lors du match de la sélection italienne. Un état de forme médiocre qui s’ajoute à une intelligence de jeu très moyenne selon Arrigo Sacchi, qui n’y a pas été par quatre chemins pour dézinguer « Super Mario ».

« Balotelli doit plus jouer en équipe. Le football est un sportif collectif et l’intelligence compte plus que les pieds. Donc si j’étais Mancini, je choisirais d’abord des joueurs intelligents. Nous avons besoin de générosité, de passion et de professionnalisme. Tout le monde a une voiture, mais pour la faire avancer, il faut de l’essence. Et dans le football, l’essence, c’est l’intelligence » a lâché, dans la Gazzetta dello Sport, l’ancien entraîneur du Milan AC, loin d’être fan de Mario Balotelli et de son état d’esprit pas toujours irréprochable. Reste à voir si Roberto Mancini lui fera encore confiance contre le Portugal lundi, le sélectionneur transalpin ayant d’autres belles solutions à sa disposition comme Immobile ou Belotti.