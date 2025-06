Euro Espoirs ‍: L'Allemagne brise le rêve de la France

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Demi-finale de l’Euro Espoirs 2025

Kosicka Futbalova Arena (Kosice)

Allemagne-France 3-0

Buts : Weiper (8e), Woltemade (14e), Gruda (90e+3)

Fin de parcours pour les Bleuets en Slovaquie. Les hommes de Gérald Baticle subissaient la loi des Allemands. L'entame de match française était catastrophique avec deux buts encaissés en moins d'un quart d'heure. Les pertes de balles bleues profitaient à Weiper (8e) puis Woltemade (14e) après une incompréhension entre Lukeba et Magassa. La France avait ensuite le ballon mais le déchet technique était trop important pour créer de belles occasions en première période.

On connait l'affiche de la finale! 🤩



Rendez-vous samedi à 21 heures! #EUROU21 pic.twitter.com/oeMc0ciRep — L'UEFA en français (@UEFAcom_fr) June 25, 2025

L'entrée de Barry à la pause mettait un peu plus en danger les Allemands. Cependant, le portier Atubolu était solide et réalisait plusieurs arrêts déterminants (48e, 68e). La Mannschaft gâchait plusieurs balles de 3-0 avant de plier l'affaire dans les arrêts de jeu via Gruda. L'Allemagne défiera l'Angleterre en finale de l'Euro Espoirs samedi soir.