Eur : Willy Sagnol nommé sélectionneur de la Géorgie

Libre depuis son départ du Bayern Munich en 2017, Willy Sagnol a été nommé sélectionneur de la Géorgie.

Réagissant à cette décision, l'ancien joueur de l'équipe de France et entraîneur s'est évidemment réjoui de cette nomination. « J'ai le privilège de devenir le nouvel entraîneur principal de la Géorgie. Les discussions avec les dirigeants et le potentiel de l'équipe m'ont convaincu de relever ce beau challenge. En travaillant dur et avec de l'abnégation, je suis sûr que nous allons écrire un grand chapitre de l'histoire du foot géorgien », a confié Willy Sagnol.