Eur : Ibrahimovic de retour avec la Suède ? C'était du bluff !

En super forme avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic avait laissé entendre qu'il pourrait revenir en équipe de Suède, ce n'est pas le cas.

Du haut de ses 39 ans, Zlatan Ibrahimovic a retrouvé les jambes de ses 20 ans depuis qu’il a rejoint l’AC Milan en début d’année. L’attaquant suédois enfile les buts les uns après les autres, et forcément cela a été remarqué en Suède. Même s’il ne joue plus avec l'équipe suédoise depuis qu’il a annoncé sa retraite internationale lors de l’Euro 2016, Zlatan Ibrahimovic a remis le feu via Twitter en début de semaine. Affichant une photo de lui sous le maillot de l’équipe de Suède, le buteur milanais a indiqué : « Cela fait longtemps que l’on ne s’est pas vu ».

Forcément, tout le monde a pensé qu’Ibra annonçait son retour pour les trois matchs que la Suède doit prochainement jouer contre le Danemark (le 11 novembre), la Croatie (le 14 novembre) et la France (le 17 novembre) Mais ce come-back de Zlatan Ibrahimovic n'aura pas lieu, puisque ce mercredi Janne Anderson, le sélectionneur national suédois, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour ces trois matchs, et l’attaquant de l’AC Milan n’y figure pas.