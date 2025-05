Yamal et le Barça titrés, c’est le cauchemar de la FIFA

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Potentiels vainqueurs de la Ligue des Champions cette saison, Arsenal et le FC Barcelone ne sont pas qualifiés pour le Mondial des clubs. L’absence du champion d’Europe représenterait une anomalie pour la FIFA, dont le président Gianni Infantino a toutes les raisons d’espérer un sacre de l’Inter Milan.

Alors que les différents championnats touchent à leur fin, plusieurs équipes sont loin d’avoir terminé leur saison. Certaines d’entre elles disputeront ensuite le Mondial des clubs aux Etats-Unis. Ce n’est pas une compétition anodine étant donné qu’il s’agira de la première édition sous le nouveau format à 32 participants. On peut même parler d’un grand événement pour la FIFA qui réunira du beau monde entre le 14 juin et le 13 juillet. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, l'Inter Milan, le Bayern Munich ou encore l’Inter Miami de Lionel Messi… Tous seront présents au rendez-vous.

Des absences gênantes pour la FIFA

Il manquera néanmoins certains cadors européens, et non des moindres. Demi-finalistes et donc potentiels vainqueurs de la Ligue des Champions cette saison, Arsenal et le FC Barcelone ne sont pas qualifiés pour le Mondial des clubs. Autant dire que l’absence du champion d’Europe représenterait une anomalie pour le tournoi organisé par la FIFA. Sans même attendre l’identité du vainqueur, la non-qualification du Barça fait déjà tache. Le club catalan, au-delà de sa popularité dans le monde, possède certains des meilleurs joueurs à l’heure actuelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @lamineyamal

On peut notamment citer Pedri, Raphinha et surtout Lamine Yamal, la nouvelle star du foot mondial que beaucoup considèrent comme un favori pour le prochain Ballon d’Or. Sa présence au Mondial des clubs aurait forcément attiré davantage de projecteurs sur le sol américain cet été. Histoire de limiter les dégâts, Gianni Infantino a tout intérêt à ce que le Barça ne remporte pas la Ligue des Champions. D’autant que le président de la FIFA, présent lors du Grand Prix de Formule 1 à Miami ce week-end, a rappelé son attachement à l’adversaire des Catalans en demies. « Tout le monde sait que je suis supporter de l'Inter », a répété le dirigeant au risque de créer un malaise.