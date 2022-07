Xavi abandonne le Barça aux Etats-Unis, son passé le rattrape

Dans : Liga.

L'entraîneur du FC Barcelone ne peut pas partir avec son équipe aux États-Unis. Du côté du Barça, on veut vite régler ce problème administratif.

La délégation barcelonaise part ce samedi aux États-Unis, mais dans le groupe nulle trace de Xavi, l’entraîneur du club catalan. Pour expliquer cette absence, le FC Barcelone a évoqué « des raisons administratives », et selon AS cela est dû aux dernières années de sa carrière de footballeur et d'entraîneur, alors qu’il était sous contrat avec le club qatari d’Al Sadd. En effet, les États-Unis ont tout simplement refusé un visa à Xavi, ce qui lui interdit purement et simplement d’entrer aux USA. Motif de ce refus, les trois séjours que l’ancien joueur et entraîneur a faits en Iran lors de ces cinq dernières années. Sous le maillot et sur le banc d’Al Sadd, Xavi a participé trois fois à des matchs de la Ligue des champions en zone Asie en Iran, et cela a suffi à stopper l’obtention de son visa.

Xavi trop souvent en Iran, les États-Unis veulent en savoir plus

Car même s’il est revenu à Barcelone, l’entraîneur devait justifier officiellement les raisons de son passage dans un pays toujours considéré comme un ennemi des États-Unis. Et cela n’a pas été fait, le club se contentant d'une simple demande de visa, sans se rendre compte du problème qui allait rapidement apparaître. Une bourde que le Barça veut corriger ce week-end, le club de Joan Laporta espérant qu’ensuite les autorités nord-américaines donneront rapidement le feu vert au technicien espagnol afin qu’il rejoigne ses joueurs à Miami, et cela si possible dès lundi. En attendant cela, la presse sportive barcelonaise précise que Sergio Alegre et Oscar Hernandez, les deux adjoints de Xavi vont assurer les entraînements.